«تريندز»: بكين توازن علاقاتها في المنطقة للاستفادة من الفرص

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، في دراسة جديدة بعنوان «الاتفاقية الصينية – الإيرانية.. تحالف للتغيير وتقوية النفوذ والمكانة»، سعي بكين إلى ألا تقف شراكتها مع إيران حائلاً دون تعزيز الصلات مع دول المنطقة الأخرى الراغبة في التعاون معها، ولهذا تؤكد أنها تعتمد مقاربة تقوم على توازن علاقاتها مع كلٍّ من إيران والدول العربية، بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لها على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية مع هذه الدول.

وأشارت الدراسة إلى أن الصين لها مصالح اقتصادية ونفطية ضخمة مع الدول الخليجية والعربية، حيث استوردت من المملكة العربية السعودية عام 2019 حوالي 17 في المئة من احتياجاتها النفطية، و10 في المئة من العراق، وكميات من الدول العربية الأخرى، مقابل 3 في المئة فقط من إيران.

وناقشت الدراسة التداعيات المختلفة للاتفاقية التي وقعتها طهران وبكين في مارس 2021 من جوانبها المختلفة، لافتة إلى أنها تأتي في سياق التوجه الذي تنتهجه بكين لتعزيز علاقاتها وشراكاتها الخارجية، باعتبار أن ذلك من شأنه تقوية نفوذها العالمي ومكانتها في النظام الدولي.

وأوضحت أنه بالنظر إلى أن الصين تمتلك أضخم جيش في العالم تسانده قوات احتياط، كما أن لديها ثاني أكبر ميزانية للدفاع بعد الولايات المتحدة؛ فإن ذلك يدفعها إلى لعب دورٍ أكثر نشاطاً في تعزيز قدرات سياستها الخارجية، وهو ما يسلط الضوء على الطابع العالمي المتزايد الذي تنسبه بكين إلى جيشها.