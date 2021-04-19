زلزال قوي يهزّ جنوب غرب إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (أ ف ب)

أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء زلزال بقوة 5,9 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق في جنوب غرب إيران، أمس، وتسبب بأضرار مادية محدودة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت وكالة «إرنا» عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية، أن هزة بقوة 5.9 درجة سجلت عند الساعة 11.11 بالتوقيت المحلي، على عمق 10 كلم، ومركزها على مسافة 27 كلم شمال غرب مدينة كناوة في محافظة بوشهر.

وأشارت «إرنا» إلى أن الزلزال أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح. كما تسبب في انقطاعات في التيار الكهربائي وخطوط الهاتف وشبكة الإنترنت، وتحطم زجاج منازل وانهيارات في مناطق جبلية.

ووقع الزلزال على مسافة نحو 100 كلم من محطة «بوشهر» للطاقة النووية، من دون أن يتسبب بأضرار فيها أو يؤثر على عملها، وفق الوكالة الرسمية.