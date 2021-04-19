مصر.. مقتل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت مصادر قضائية مصرية بوفاة المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في حادث قطار طوخ الذي وقع ظهر اليوم الأحد.

وذكرت المصادر لصحيفة “الشروق” المصرية أن المستشار الراحل من أبناء محافظة دمياط، وكان أحد مستقلي القطار وتوفي جراء انقلاب عرباته.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مطلعة على التحقيقات الأولية للحادث ذكرت أن السرعة الكبيرة للقطار وراء وقوع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث القطار الذي يصل بين القاهرة والمنصورة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة “للوقوف على أسباب” حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد، وذلك بحسب RT