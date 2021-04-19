شكرا لقرائتكم خبر عن شرطي أمريكي متهم بالاغتصاب يقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أسفر حادث إطلاق نار في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وقع مساء أمس الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وفقا لما أعلنته خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن-ترافيس في تغريدة عبر “تويتر”، ولم تكشف الشرطة أسماء الضحايا، لكنها ذكرت بأن امرأتين من أصل لاتيني ورجلا أسمر البشرة توفوا في الحادث.

وطلبت شرطة الولاية من السكان في تغريدة “البقاء في مواقع آمنة والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة”.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوقوع إطلاق للنار، ظهيرة الأحد، في مجمع سكني، وقالت إن المشتبه به الرئيسي هو ستيفن برودريغ، 41 عاما، محقق سابق لدى الشرطة متهم بالاغتصاب، وفقا لما نقلته شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

كما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان أنطونيو صورة للمشتبه به، فيما ذكر رئيس شرطة أوستن، جوزيف تشاكون، في مؤتمر صحفي، أن الشرطة قررت كشف هوية الرجل لأنه لا يزال طليقا ويشتبه بكونه مسلحا وخطرا.

يأتي هذا بعد ساعات من حادث مشابه في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، وقع صباح أمس الأحد، وذكرت الشرطة أنه استهدف خمسة أشخاص، وتسبب بمقتل ثلاثة منهم وإصابة اثنين على الأقل، وفقا لما نقلته شبكة “إن بي سي” الأمريكية.