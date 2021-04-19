شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: ميلشيا الحوثي تمارس جرائم إبادة جماعية بحق الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تمارس جرائم إبادة بحق الأطفال؛ في ظل صمت دولي مخز. وأضاف الإرياني أن الميليشيا جندت منذ انقلابها الآلاف من الأطفال، وزجت بهم في محارق الموت. وحذر من مضاعفة وتيرة التجنيد الحوثي للأطفال، لتعويض خسائره بجبهات مأرب.

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