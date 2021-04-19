في يوم «الأسير الفلسطيني».. 4500 معتقل بسجون إسرائيل بينهم140 طفلًا قاصرًا و41 امرأة.. توفى منهم 73 بالتعذيب

الشارقة - اميمة ياسر - يقبع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي 4500 أسير فلسطيني، بينهم 140 طفلًا قاصرًا، و41 امرأة، وذلك في 23 سجنًا، وفق أحدث إحصاء لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» في يوم الأسير الفلسطيني.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين القدامي المعتقلين في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني قبل توقيع اتفاقية أوسلو، 25 أسيرًا، أقدمهم الأسيران، كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983. حسبما نشر موقع "الوطن".

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عددًا من الأسرى المحررين في صفقة «وفاء الأحرار» الذين أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ووصل مجموعها إلى 41 عامًا، قضى منها 34 عامًا بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسرى.

وفي يوم يوم الأسير الفلسطيني بلغ عدد الأسرى الذين مر على اعتقالهم 20 عامًا بشكل متواصل 62 أسيرًا، وهم ما يعرفوا بـ«عمداء الأسرى».

وصدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 543 أسيرًا، وأعلى حكم صدر بحق ألاسير عبدالله البرغوثي بـ67 حكمًا مؤبدًا.

وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 226 شخصًا، وذلك منذ عام 1967 حتى يوم الأسير الفلسطيني، إضافة إلى مئات من الأسرى الذين توفوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، كما توفي 73 أسيرا جراء التعذيب.