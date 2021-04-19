شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف مشروع مستقبل مصر.. أبرزها سد الفجوة فى السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف مشروع مستقبل مصر لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستيراد، ومن ثم توفير العملة الاجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن من مزاياه الاستراتيجية توفير فرص العمل، ويتمتع المشروع أيضًا بأهمية استراتيجية فيما يتعلق بتسهيل وصول مستلزمات الإنتاج الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية الى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

ولفتت الدراسة أن المشروع يوفر حوالي 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من مائتان ألف فرصة عمل غير مباشرة. كما يراعي في المشروع تطبيق معايير سلامة العمل والموظفين، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.