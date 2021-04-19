شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام ": كافه الأعمال المعروضة على الشاشة تراجعها الرقابة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التي تعرض على شاشاتها خلال شهر رمضان المعظم يتم مر اجعتها من قبل الرقابة، والقيام بحذف أية مشاهد قد تشكل خطراً على المجتمع أو لا تتناسب مع عاداته وتقاليده، مضيفة أن ذلك يتم بشكل مستمر انطلاقا من حرصها على احترام الذوق العام ومراعاه عادات وتقاليد المجتمع المصري الأصيل وبما يتناسب وقدسية الشهر الكريم .

وأضافت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان لها ، أنه بناء على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر بإجراء تحقيق مع مسئولى انتاج مسلسل الطاووس بعد الشكاوى العديده حول استخدام لغه لا تتفق والذوق العام وعدم مراعاه تقاليد المجتمع المصري الأصيل ، فإن الهيئة تؤكد على تمسكها بإعلاء القيم و عدم المساس بالأسر المصرية والإساءة إليها ومراعاه تقاليد المجتمع والتمسك بمحتوى ايجابى هادف ينمي الوعى، وأنها ستتخذ كافه الإجراءات اللازمة ضد أى عمل فنى لا يراعى تلك المبادىء والقواعد التى هى سمه الفن المصرى الأصيل والمتميز.