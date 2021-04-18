وزير الداخلية اللبناني: بلدنا يعاني من انفلات أمني بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أعلن العميد محمد فهمي، وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الأحد، رصد خلايا إرهابية تنشط في البلاد.



وقال فهمي، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إن لبنان يعاني من انفلات أمني بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح أن "الخلايا الإرهابية تنشط أحيانًا وتكون نائمة في وقت آخر، ونحن لها بالمرصاد".

وتابع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه"لا أستطيع تحميل أي حكومة سابقة مسؤولية الانفلات الأمني في البلاد".

وشدد العميد محمد فهمي على ضرورة تأليف الحكومة اللبنانية، قائلا :" لا بد من تأليف حكومة إنقاذ بأسرع وقت ممكن".