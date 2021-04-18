شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة 2 في إطلاق نار بويسكونسن الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل نحو ثلاثة أشخاص، أمس الأحد، في كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية بحانة مشهورة بين طلبة جامعة محلية، حسبما قالت الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا عن إدارة شرطة كينوشا قولها إن الشرطة تحركت فور تلقيها بلاغ بالحادث الذي وقع قبل الساعة الواحدة من صباح الأحد، ووجدت عددا من ضحايا إطلاق نار. وتم الإعلان عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين يتم علاجهم بالمستشفى من "إصابات خطيرة".

ولا يزال مشتبه به، وصف بأنه رجل أسود يزيد طوله على ستة أقدام ويرتدي قميصا من النوع الثقيل بغطاء للرأس فاتح اللون، هاربا.

وقال السيرجنت ديفيد رايت في بيان إننا "لا نعتقد أن هناك تهديدا للمجتمع في الوقت الحالي" واصفا إطلاق النار بأنه "مستهدف ومعزول".