عبدالله بن زايد ووزير خارجية الهند يبحثان مجالات الشراكة بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بالهند

وخلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي – تم تناول العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية وجوانب التعاون والشراكة بين البلدين في عدة مجالات، ومنها التجارية والصحية.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، جهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا "كوفيد - 19"، وسبل تضافر الجهود العالمية من أجل ضمان توفير اللقاحات إلى كافة الدول.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والحرص المستمر على تنميتها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية تسهم في خلق المزيد من فرص التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19".