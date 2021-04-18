السودان وبولندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس ومستشار رئيس وزراء بولندا جاكوب غلاوسوسكي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين السودان وبولندا في مختلف المجالات.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء البولندي في تصريحات صحفية، أن اللقاء استعرض سبل تقوية العلاقات بين البلدين وترقيتها، ودعا إلى تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والزراعي والتعاون الثقافي.

في ذات السياق، استقبل عضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور بمكتبه بالقصر الجمهوري الأحد، مستشار رئيس الوزراء البولندي.

وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين السودان وبولندا في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثمار الزراعي والتبادل الثقافي.

وخلال الفترة الأخيرة تعددت اللقاءات الأوروبية مع الحكومة السودانية لمساندتها ودعمها خلال الفترة المقبلة.