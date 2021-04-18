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إغلاق Clubhouse جولة جديدة من التمويل من شأنها أن تقدر قيمة التطبيق بـ 4 مليارات دولار

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الشركة خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الأحد إن تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse أغلق جولة تمويل جديدة دون الكشف عن المبلغ الذي تم جمعه.

وأكد مصدر لرويترز أن التمويل الجديد سيقيم الشركة بـ4 مليارات دولار.

وقال تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي إن الجولة الجديدة من التمويل قادها أندرو تشين من شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz .

ولم يستجب كل من Clubhouse وAndreessen Horowitz لطلبات بشأن مقدار التمويل الذي تم جمعه.

وشهدت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، والتي يتيح تطبيقها للأشخاص مناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة الصوتية، زيادة في شعبيتها بعد استخدامه من قبل المليارديرات إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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