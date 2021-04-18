السلطات العراقية تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي طال قاعدة بلد الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت السلطات العراقية، الأحد، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي طال قاعدة بلد الجوية، أكبر قاعدة جوية بالعراق.



وأكدت خلية الإعلام الأمني، خلال بيان ، أن الهجوم تم بـ5 صواريخ انطلقت من منطقة "دوجمة" بمحافظة ديالى العراقية، وأصيب منتسبان اثنان بالحادث.

وقالت خلية الإعلام الأمني إنه "في جريمة جديدة يقدم عليها الخارجون عن القانون اليوم باستهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من منطقة دوجمة التابعة لقضاء الخالص ما أدى إلى إصابة اثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن، إصابة اثنين من القوات الأمنية نتيجة سقوط صاروخين اثنين داخل القاعدة.

وقال محسن، وفقا لـ "العين الإخبارية"، إن "قاعدة بلد الجوية تعرضت لقصف بصاروخين سقطا داخل القاعدة"، لافتا إلى أن "القصف نتج عنه إصابة اثنين من القوات الأمنية".

وأضاف، أن "أحد المصابين أصيب بجروح خطيرة وأما الآخر فإن إصابته بسيطة"، مبينا أن "القصف لم يخلف أي أضرار مادية داخل القاعدة وسقطت الصواريخ في مناطق ترابية من القاعدة"

وكانت مصادر أمنية قد تحدثت عن تعرض القاعدة التي تضم قوات للتحالف الدولي ضد داعش لقصف بـ5 صواريخ.

وقال شهود عيان إن الطيران الأمريكي حلق في سماء القاعدة في أعقاب الحادث.