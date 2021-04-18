شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يخاطب الغنوشي والمشيشي: اليوم صبر وغدا أمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد،أمس الأحد، عن صلاحياته الدستورية لقيادة قوات الجيش والأمن، في أحدث نزاع دستوري حول الاختصاص مع رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من البرلمان، فيما أثار الخطاب مخاوف جدية لدى خصوم الرئيس في البرلمان ومن بينهم حركة «النهضة» الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي، من الاستحواذ على إدارة وقيادة القوات المسلحة ما يجعله في موقف قوة لا سيما مع تلويحه في خطابه بعبارة «اليوم صبر وغداً أمر»، ما يوحي بترتيبات متوقعة.

واستغل سعيّد خطابه بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس والستين لقوات الأمن الداخلي في القصر الرئاسي، للتذكير بهذه الصلاحيات التي ظلت محل جدل قانوني واعتراض من البرلمان. واستدل، في الخطاب، ببعض الحجج الدستورية والقانونية والتاريخية، لتثبيت صلاحياته في قيادة ليس قوات الجيش فقط، ولكن أيضاً قيادة قوات الأمن المسلحة،على اعتبار أن جميعها تعد من القوات المسلحة، وهو ما يشير إليه الدستور في أحد فصوله.

وفي حين يقول الدستور إن «الدولة تحتكر إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي»، فإن الدستور ينص أيضاً على أن «الرئيس يتولى قيادة القوات المسلحة». ويعتبر سعيّد أن القوات المسلحة تعني في مفهومها كل القوات الحاملة للسلاح، بما في ذلك قوات الأمن وقوات الجمارك أيضاً.

وبحسب الدستور يعود اختيار وزير الداخلية وتعيينه إلى اختصاص رئيس الحكومة بينما يجري تعيين وزير الدفاع بالتشاور مع رئيس الدولة. وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي عزل في وقت سابق وزير الداخلية توفيق شرف الدين المحسوب على الرئيس سعيّد، وهي خطوة تعد إحدى أسباب التوتر والحرب الكلامية المستمرة بين الرجلين منذ أشهر.

وجاء في كلمة سعيّد في حضور قادة من الأمن والمشيشي الذي يتولى في نفس الوقت منصب وزير الداخلية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، تأكيده صلاحياته الدستورية الكاملة وفقاً للتأويل الذي ساقه في غياب المحكمة الدستورية.

احترام الدستور

وقال في الكلمة: «إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحاً بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات، لكن وجب احترام الدستور».

كما لم يخل الخطاب كعادة الرئيس سعيّد في مثل هذه المناسبات، من انتقادات مبطنة وعنيفة تجاه البرلمان والحكومة وتلميحات باتخاذ خطوات حاسمة.

وهذا أحدث نزاع حول الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية، تضاف إلى سلسلة من الخلافات الدستورية حول التعديل الحكومي المعطل منذ شهر يناير وتعثر تعديل القانون المؤسس للمحكمة الدستورية الذي رفض سعيّد الإمضاء عليه، ليبقى مصير المحكمة المؤجلة منذ 2015 معلقاً.