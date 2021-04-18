شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ونظيره الهندي يبحثان العلاقات التاريخية للبلدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.



وتم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات التاريخية الإماراتية ـ الهندية، وجوانب التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في عدة مجالات؛ ومنها التجارية والصحية.

واستعرض سموّه والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار جهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19» وسبل تضافر الجهود العالمية؛ من أجل ضمان توفير اللقاحات إلى كافة الدول.



وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الحرص المستمر على تنمية العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.



وأشار سموّه إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية ـ الهندية تسهم في خلق المزيد من فرص التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.. مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19». حضر اللقاء أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.(وام)