«تعليـم» تعتمـد سيناريـو الدراسة فـي الفصـل الأخيـر

دبي: محمد إبراهيم

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، «سيناريو» الجدول الزمني الرمضاني في شهر رمضان المبارك، مع بداية الفصل الدراسي الثالث، للعام الدراسي الجاري 2020/ 2021 الذي انطلق أمس، إذ ألغت من الجداول مواد النشاط، وتضم التربية البدنية والصحية، والفنونالبصرية، والسمعية، والدراما والنشاط الحر الموجه، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.

وأقرت المؤسسة الجدول الزمني للحصص الدراسية، لطلبة المراحل كافة، من الرياض إلى الثانوية، خلال الشهر الفضيل، بواقع ثلاثين حصة أسبوعياً للحلقتين الثانية (من الصف 5: 8) والثالثة (الصف 9: 12)، بخمسة وثلاثين دقيقة للحصة، مع بدء اليوم الدراسي في الساعة التاسعة صباحاً وينتهي الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهراً.

الحلقة الأولى

وأفادت بأن اليوم الدراسي لطلاب الحلقة الأولى (الصف 1: 4)، يبدأ في الساعة التاسعة صباحاً وينتهي في الثانية عشرة ظهراً، بواقع 25 حصة أسبوعياً، على أن يكون زمن الحصة ثلاثين دقيقة فقط، تتخللها استراحتان، زمن كل واحدة منهما عشر دقائق، بينما يبدأ البرنامج الزمني اليومي للحصص في رياض الأطفال من الساعة العاشرة صباحاً وينتهي الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وشرحت المؤسسة، خلال جدول توضيحي تم إرساله إلى مديري المدارس، الخطة الدراسية للعام الأكاديمي الجاري لجميع الحلقات وبرمجتها لكل مرحلة وفق الجدول الزمني خلال الشهر الفضيل بواقع 25 حصة أسبوعياً للحلقة الأولى (من الصف الأول للرابع)، بواقع خمس حصص يومياً، 24 منها معتمدة يتم استكمالها بحصة لدبلوم الصغار أو تحويلها لحصة تثقيفية أو علاجية وفق ما تراه إدارة المدرسة مناسباً، مع ضرورة الالتزام بجدول الحصص كاملاً.

الحلقة الثانية

وحددت للمدارس في الحلقة الثانية (الصفوف من 5 - 8)، 30 حصة في الأسبوع ووفقاً للبرمجة الزمنية لعدد الحصص المعتمدة تكون 27 حصة، يتم استكمال الحصص المتبقية ( 3 ) بحصة سنع، مبادرة قمة للاختبارات الدولية، حصة علاجية أو تثقيفية، مع الالتزام بجدول الحصص الأسبوعي بواقع 6 حصص يومياً.

وتضمن الجدول الموضوع للطلبة في الحلقة الثالثة (من الصف التاسع حتى الثاني عشر)، للمسار العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي والأكاديميات، تنسيق الحصص، كلاً حسب الجدول الزمني المقرر للحصص الأسبوعية المعتمدة واستكمال المتبقي منها بحصص التعليم الإلكتروني المباشر وحصة السنع وحصة علاجية للمواد الأساسية أو حصة تثقيفية ليكتمل نصاب المقرر لكل حلقة.

وبالنسبة للمدارس المشتركة، أكدت ضرورة مراعاة توزيع الحصص للمعلمين بشكل لا يتعارض مع البرمجة الزمنية للطلاب وتحديداً الحلقة الأولى مع الحلقة الثانية والثانوي، ليتم توزيع الحصص بحديث تكون الاستراحات هي الفاصل بين حصص المعلمين بين الحلقات.

ودعت مديري المدارس إلى ضرورة موافاتها بنسخه من الجدول المدرسي وفق النموذج المعتمد بموعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل، مطالبة المعلمين بضرورة والالتزام بالتوقيت الزمني للحصص الدراسية، لدعم تعلم وتعليم الطلبة.