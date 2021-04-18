شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ بنسب الإصابة بفيروس «كوفيد- 19» بعد تلقي الجرعة 2 من اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أجرى مركز أبوظبي للصحة العامة، دراسة عن فاعلية التطعيم في الإمارة، كشفت انخفاضاً ملحوظاً في نسب الإصابة بفيروس «كوفيد- 19» بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وأكدت الدراسة، أن الإصابة إن حدثت بعد التطعيم فتكون بأعراض بسيطة ولا تتطلب الدخول إلى المستشفى أو العناية المركزة.

ووفقاً للدراسة، فإن فعالية التطعيم في الوقاية من دخول المستشفى تصل إلى 93% في حين تصل فاعلية التطعيم في خفض الحاجة إلى العناية الطبية المركزة إلى 95%، كما لم تسجل أي حالة وفاة من مرض «كوفيد- 19» في الإمارة بعد استكمال جرعات اللقاح اللازمة.

وأكدت الدراسة، أن التطعيم يعد أفضل الطرق للحصول على المناعة ضد فيروس «كوفيد- 19» مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة أن المناعة لها أوجه متعددة ولا تقتصر على وجود أجسام مضادة، كما أن المناعة غير مضمونة بعد الإصابة بمرض «كوفيد- 19»؛ إذ قد يصاب الشخص مرة أخرى بالفيروس.

وأوضحت الدراسة، أن أخطار الإصابة بفيروس «كوفيد- 19» تتزايد مع تحور الفيروس والذي تزداد فرص تحوره مع ازدياد انتشار المرض، هذا إلى جانب إمكانية أن تؤدي الإصابة، حتى لو كانت بعوارض خفيفة، إلى مشاكل صحية طويلة الأمد.

وبينت الدراسة أن «متلازمة ما بعد كوفيد- 19» تحدث بعد الإصابة بمرض «كوفيد- 19» وتصيب بعض كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأحياناً الأصحاء، وتشمل تلف الأعضاء والجلطات الدموية وتأثيرات أخرى غير معروفة حالياً وتتطلب متابعة طبية على المدى الطويل.