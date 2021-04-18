شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب" يعلن استدعاء رئيس هيئة السكك الحديدية بشأن حادث قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب، عن أمنيته بأن يكون حادث قطار طوخ الأخير بهيئة السكك الحديدية، مشيرا إلى متابعة لجنة النقل بالبرلمان حالة المصابين وأسر الضحايا.
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل يتميز بالهدوء وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، لافتا إلى أنه قرر تشكيل لجنة لجمع المعلومات من موقع الحادث، فيما يتعلق بالرقابة على عمل الحكومة، وليس المسئولية الجنائية، كونها من اختصاص النيابة العامة.
وفى وقت سابق، وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة 3 من مصابى حادث تصادم قطارى سوهاج، لتلقى الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، وفق بيان اليوم، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم 21 و29 و33 عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة فى أماكن متفرقة فى الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.