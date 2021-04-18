شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب" يعلن استدعاء رئيس هيئة السكك الحديدية بشأن حادث قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أمنياته بالشفاء العاجل لمصابي حادث قطار طوخ، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أهمية تأهيل العنصر البشرى العامل فى هيئة السكك الحديدية، بالتوازى مع تطوير مرافق القطاع.

وأعرب، عن أمنيته بأن يكون حادث قطار طوخ الأخير بهيئة السكك الحديدية، مشيرا إلى متابعة لجنة النقل بالبرلمان حالة المصابين وأسر الضحايا.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل يتميز بالهدوء وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، لافتا إلى أنه قرر تشكيل لجنة لجمع المعلومات من موقع الحادث، فيما يتعلق بالرقابة على عمل الحكومة، وليس المسئولية الجنائية، كونها من اختصاص النيابة العامة.