حول منزله للدعارة.. الحبس عامين لـ"عنتيل الفيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

قضت محكمة جنح الفيوم برئاسة المستشار محمد معبد بالحبس عامين على عنتيل الفيوم وشهرته "أحمد بيتزا" وغرامة مالية قدرها٣٠٠ جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وقد ترافع في القضية المحامي جورج جمال عن زوجة المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة حينما أقدمت زوجة تدعى" ن م " بتقديم بلاغ ضد زوجها" أحمد س ص" وشهرته ا بيتزا، تتهمه باستدراج مجموعة من السيدات لممارسة البغاء داخل شقة الزوجية.

جرى ضبط المتهم وبحوزته كارت ميموري يحوي فيديوهات جنسية لسيدات وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً على الواقعة.

حملت القضية رقم ٢٥٣٠ جنح لسنة ٢٠٢١ قسم ثان الفيوم.​