​وزير التعليم: جروبات "فيسبوك" ليست مرجعًا لرصد شكاوى الطلاب من السيستيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جروبات "فيسبوك" ليست مرجع لرصد شكاوى الطلاب من الامتحانات أو السيستيم.

جاء ذلك ردًا على بعض أولياء الأمور على إحدى جروبات "واتس آب"، اليوم الأحد، عقب إجراء أول متحان تجريبي للصف الثالث الثانوي، بشأن عدد من شكاوى الطلاب الذين قالوا إن السيسيتم لم يفتح معهم قبل الامتحان، بينما فتح البعض الآخر وأغلق بسرعة كبيرة.

وطالب شوقي، أولياء الأمور بضرورة الالتزام ببيانات الوزارة، مضيفًا: "أتمنى أن نلتزم بمتابعة البيانات والأرقام الرسمية ونحن نعلم جيدًا ما يحدث على الأرض ولا نحتاج لكلام هنا ولكن نحتاج أي معلومات إلى غرف العمليات فقط، وليس وسائل التواصل الاجتماعي".