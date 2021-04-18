السيطرة على مشاجرة مسلحة بمجمع مواقف نجع حمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

سيطرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، مساء اليوم الأحد، على اشتباكات بين مجموعة من الأشخاص وسائقين بمجمع مواقف نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة النارية وسائقين بسبب خلافات بينهما، بمجمع مواقف نجع حمادي.

انتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة، وسيطرت على الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة سائق وتهشيم سيارة، قبل أن يفر المتهمون هربًا.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، إذ كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.​