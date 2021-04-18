إحالة مصابين في أحداث قرية أبو مندور للطب الشرعي بكفرالشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أحالت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية"، اليوم الأحد، شقيقين مصابين في أحداث البلطجة والعنف بقرية أبومندور، التابعة لمركز دسوق، إلى مصلحة الطب الشرعي، لتحديد ما بهما من إصابات، ومدة علاج كلاهما، وحددت المحكمة جلسة 22 يونيو 2021، لورود تقرير الطب الشرعي.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار خالد بدر الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد أمين الميداني، وبحضور محمد صلاح جابر، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 4639 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1112 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

ونظرت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، اليوم الأحد، محاكمة 7 متهمين في أحداث البلطجة، والعنف، والشروع في قتل آخرين، بقرية أبومندور، التابعة لمركز دسوق.

وشهدت الجلسة طلب المستشار خالد بدرالدين، رئيس المحكمة، والدائرة، رؤية المجني عليهما، وناقشهما حول إصابتهما، ومدى تلقيهما العلاج من عدمه.

تعود أحداث القضية إلى يوم 2 مارس 2020، وفق قرار إحالة المتهمين السبعة لمحكمة جنايات فوه، بتهمة الشروع في قتل المجني عليهم بدر محمد على حسن، وحازم محمد على الهميسي، والسيد محمد علی حصین، وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين، وشقرف"، وأدوات عصي، وذلك من خلال مشاجرة أقيمت بينهم، تحولت إلى أحداث عنف وبلطجة.​