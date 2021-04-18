بالأسماء.. مصابو حادث قطار طوخ بمستشفى بنها الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تصوير - علاء أحمد:

حصل الخليج 365 على قائمة بأسماء 65 من مصابي حادث قطار طوخ، استقبلهم مستشفى بنها الجامعي.

كان فريق من النيابة العامة في بنها، برئاسة المستشار عبدالله علي، مدير نيابة بنها، استمع إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها، الذي أسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين.

قال المصابون لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها ونيابتي مركز وقسم بنها، إن أصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار فاجأتهم قبل انقلاب عربات المؤخرة، وخروج باقي العربات عن القضبان.

سألت النيابة 32 مصابًا بمستشفى بنها الجامعي من إجمالي 42 مازالوا محجوزين بالمستشفى، بينما خرج 23 مصابًا.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة، حيث إن عددا كبيرا من الجثث مجهولة الهوية حتى الآن.

واستقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر وقليوب جثث الضحايا.

وكشفت التحقيقات أن حصر الجثث في المستشفيات أوضح وجود 24 جثة حتى الآن، بواقع 10 جثث بكفر شكر وواحدة بطوخ، و11 في قليوب والباقي في المستشفيات الأخرى، ما بين جثث كاملة وأشلاء، وتحفظت النيابة على السائق ومساعده ورئيس القطار، وتم سؤالهم هم وعدد من الشهود، حول الحادث والذين لم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابون.

كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث، إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار طوخ، وتم خروج 14 حالة من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية، حيث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي ، قليوب التخصصي، بنها للتأمين الصحي ، بنها الجامعي).

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