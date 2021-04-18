بدء الترشح لانتخابات سورية

ودعا الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية التقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورية العليا خلال عشرة أيام، بدءا من الغد في 19 أبريل، وتنتهي الأربعاء في 28 أبريل الجاري.
وخلال ترؤسه جلسة استثنائية عقدها المجلس دعا صباغ السوريين في الداخل والخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة، وحدد موعد الاقتراع في الانتخابات للسوريين في الخارج الخميس 20 مايو المقبل.
بينما حدد موعد الاقتراع للسوريين المقيمين على الأراضي السورية الأربعاء 26 مايو المقبل.
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