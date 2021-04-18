بدء الترشح لانتخابات سورية

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حمودة صباغ رسميا انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد، ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم، كما حدد موعد الاقتراع.

ودعا الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية التقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورية العليا خلال عشرة أيام، بدءا من الغد في 19 أبريل، وتنتهي الأربعاء في 28 أبريل الجاري.

وخلال ترؤسه جلسة استثنائية عقدها المجلس دعا صباغ السوريين في الداخل والخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة، وحدد موعد الاقتراع في الانتخابات للسوريين في الخارج الخميس 20 مايو المقبل.

بينما حدد موعد الاقتراع للسوريين المقيمين على الأراضي السورية الأربعاء 26 مايو المقبل.