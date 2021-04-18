بنغازي مقر عقد اجتماع حكومة ليبيا الجديدة

وقال الناطق محمد حمودة: «ستكون هناك زيارات للرئيس ولكافة الوزراء لعدة مدن ليبية أخرى»، مشيرا إلى أن «زيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي، وسيكون بحضور الرئيس والوزراء، وهذا الأمر لا يتطلب أي ضغط، وهو أمر طبيعي ولا بد منه».
وأوضح حمودة أن «رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد في كثير من المناسبات ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الأوضاع في كافة المدن، وأن أي وزير لا يستطيع التحرك والذهاب إلى المناطق الليبية المختلفة هو غير مرحب به أساسا بالحكومة».
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومنذ توليه السلطة، لم يقم بزيارة رسمية إلى بنغازي برفقة وزرائه، وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الدبيبة عن الزيارة وعقد اجتماع وزاري هناك.
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