استدعاء رؤساء وزراء بريطانيا السابقين

ظهر تحقيق جديد بشأن جماعات الضغط من المتوقع الإعلان عنه، اليوم، وذلك عبر استدعاء كل رئيس وزراء على قيد الحياة لا يعمل بالسياسة حاليا للإدلاء بشهادته في تحقيق جديد «تلجراف» نقلا عن رئيس اللجنة التي تجري التحقيق.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات في الأدوار التي يؤديها أعضاء الحكومة والخدمة المدنية الحاليون والسابقون، وكيفية استخدامهم لنفوذهم لتعزيز تلك المصالح التجارية.