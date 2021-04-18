إثيوبيا تحدد الملء الثاني لسد النهضة

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري يوليو وأغسطس. مشيرا إلى أن هذا سيمنع حدوث فيضانات في السودان.

وأكد أن «إثيوبيا، بينما تعمل لتلبية احتياجاتها، فإنه لا نية لديها لإلحاق الضرر بدول المصب». وأضاف أن «الأمطار الغزيرة العام الماضي ساعدت على إتمام الملء الأول للسد بنجاح، وفي الوقت نفسه حال السد بلا شك دون حدوث فيضانات عارمة في السودان».

يأتي هذا بعد فشل جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان. واتهمت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات.