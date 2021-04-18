ملك البحرين يستقبل وزير الداخلية

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين وولي العهد لجلالته، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين دوام الرقي والازدهار واطراد التقدم. بينما حمل جلالته الأمير عبدالعزيز بن سعود نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد، وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى، خلال الاستقبال، بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.
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