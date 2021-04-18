ملك البحرين يستقبل وزير الداخلية

استقبل ملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير أمس، وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين وولي العهد لجلالته، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين دوام الرقي والازدهار واطراد التقدم. بينما حمل جلالته الأمير عبدالعزيز بن سعود نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد، وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى، خلال الاستقبال، بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.