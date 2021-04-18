صواريخ تصيب قاعدة عسكرية عراقية تضم متعاقدين أميركيين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الجيش العراقي في بيان إن خمسة صواريخ على الأقل أصابت القاعدة الجوية العسكرية العراقية في مدينة بلد شمالي العاصمة بغداد، اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة جنديين عراقيين.وكان مسؤولون أمنيون قالوا في وقت سابق إن الصواريخ وهي من طراز كاتيوشا سقطت في منطقة القاعدة الجوية التي تضم متعاقدين أميركيين دون ورود أنباء عن وقوع قتلى أو مصابين.

وكان آخر هجوم تعرضت له هذه القاعدة قد وقع في الرابع من أبريل عندما سقط صاروخان على الأقل في المنطقة المجاورة لها والتي يقطنها عدد قليل من السكان.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.