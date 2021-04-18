مصر.. وفاة 16 وإصابة العشرات في حادث خروج قطار عن القضبان في طوخ شمال القاهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وسائل إعلام مصرية إن "قطارا خرج عن سكته قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) ما أسفر عن مصرع 16 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين".



بينما ذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي أن 11 شخصا قتلوا وأصيب 98 آخرين على الأقل أصيبوا في حادث خروج قطار عن القضبان قرب طوخ بمحافظة القليوبية.



وأضافت الوزارة أنه تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، وبنها الجامعي (حكوميين) بالمحافظة.



وأكد البيان أن وزيرة الصحة هالة زايد، تفقدت الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب القطار بمستشفى بنها للتأمين الصحي، وأوصت بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لجميع المصابين.



وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان مقتضب إن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا وخرج عن مساره في الساعة 13:54 بالتوقيت المحلي (11:54 بتوقيت جرينتش) وذلك على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي القاهرة.



وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم احتجاز سائق القطار وثمانية من مسؤولي حركة النقل في محيط موقع الحادث، الذي تسبب في توقف حركة القطارات في محافظات الوجه البحري.



وأكدت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية المصرية على فيسبوك أن 8 عربات من القطار خرجت عن مسارها، ولم توضح السلطات حتى الساعة أسباب الحادث.

بدوره، كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث.



وكانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت أنها شكلت لجنة فنية للتحقيق في أسباب وقوع الحادث.



كما أشارت النيابة المصرية العامة في بيان، إلى انتقال فريق لمعاينة حادث انقلاب القطار بمحافظة القليوبية واتخاذ إجراءات التحقيق في ملابساته.



ونقلت وسائل إعلام محلية، عن وزير النقل كامل الوزير أثناء تفقده موقع الحادث، قوله "سنحاسب جميع المسؤولين المتسببين في الحادث ولن نهرب من تحمل المسؤولية، ونعمل ليل نهار لتطوير منظومة السكك الحديدية".

