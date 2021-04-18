بعد كارثة قطار القليوبية … استقالة رئيس هيئة السكك الحديد في مصر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2021 10:15 مساءً

أفادت تقارير مصرية بأن رئيس هيئة السكة الحديد في مصر، أشرف رسلان، استقال من منصبه اليوم الأحد.

يأتي ذلك، في أعقاب كارثة قطار القليوبية التي راح ضحيتها 11 راكبًا، وأصيب فيها 89 راكبًا آخرين، بعد انقلاب القطار.

وقالت صحيفة ”الشروق“ المصرية، إن رسلان تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير النقل، أثناء زيارته لموقع قطار (القاهرة – المنصورة).

وكان وزير النقل، كامل الوزير، قد أكد خلال زيارة موقع الحادث على: ”محاسبة جميع المسؤولين المتسببين في الحادث، قائلًا إنه: ”لن يهرب من تحمل المسؤولية“.

في ذات الإطار، قالت الصحيفة، إن المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، كان بين ضحايا حادث القطار.

ونقلت عن مصادر قولها، إن المستشار الراحل من أبناء محافظة دمياط، وكان أحد مستقلي القطار، وتوفي جراء انقلاب عرباته.