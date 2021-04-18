الحرس الثوري الإيراني يعلن وفاة نائب قائد فيلق القدس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2021 9:30 مساءً

أعلنت دائرة العلاقات لقوات الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، عن وفاة نائب قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري، العميد محمد حجازي، بسبب نوبة قلبية.

وذكر بيان مقتضب للحرس الثوري الإيراني أن ”العميد محمد حجازي نائب قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري توفي مساء اليوم بسبب نوبة قلبية“.

ويبلغ العميد حجازي من العمر 65 عامًا، وهو من أهالي محافظة أصفهان وسط إيران، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980، كما قاد المعارك ضد القوى الكردية المعارضة.

وفي 20 كانون الثاني/يناير 2020، عين قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، محمد حجازي نائبًا لقائد فيلق القدس الجديد الجنرال إسماعيل قاآني، الذي تولى هذا المنصب عقب اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق بطائرة أمريكية مسيرة في الثالث من الشهر نفسه.

كما تولى العميد حجازي مناصب مختلفة منها تعيينه من قبل المرشد علي خامنئي عام 2007 بمنصب رئيس الأركان المشتركة في الحرس الثوري، وفي عام 2008 كان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني.

وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011، منع الاتحاد الأوروبي 29 مسؤولًا إيرانيًا، من بينهم محمد حجازي بسبب انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وذلك على خلفية قمع احتجاجات عام 2009 حيث كان قائد ”لواء ثأر الله“ في الحرس الثوري في طهران.