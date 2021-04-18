بريطانيا تؤكد دعمها التشيك بعد طردها دبلوماسيين روس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت بريطانيا دعمها جمهورية التشيك بعد أن كشفت مخطط المخابرات الروسية، بعدما اتهمت براج موسكو بالضلوع في انفجار مستودع ذخيرة.

وكتب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأحد، على تويتر:

“المملكة المتحدة تدعم تماما حلفاءنا التشيك الذين كشفوا إلى أي مدى سيذهب (جهاز) جي.آر.يو في محاولاته لتنفيذ عمليات خطيرة وخبيثة – وتسلط الضوء على نمط السلوك المزعج بعد الهجوم في سالزبري” في إشارة للهجوم على سكريبال.

وكانت الشرطة التشيكية، قد أعلنت أمس السبت، أنها تبحث عن رجلين لصلتهما بنشاط إجرامي خطير، وأضافت أنهما يحملان جوازي سفر روسيين باسم ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف، وأنهما كانا في البلاد في الأيام التي سبقت الانفجار في المستودع التشيكي عام 2014.

كان هذان هما الاسمان المستعاران اللذان استخدمهما ضابطان في جهاز المخابرات العسكرية الروسي (جي.آر.يو)، اتهمهما الادعاء البريطاني بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك عام 2018. ونفت موسكو ضلوعها في هذا الحادث.

وكانت الاستخبارات المحلية في التشيك قد اعلنت عن طرد 18 دبلوماسيا روسيا قالت إنهما جواسيس لصالح جهاز الاستخبارات الروسي والمديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (جي آر يو)، وأكدت براغ، أمس السبت، أن “أدلة دامغة” تربط عناصر “جي آر يو” بانفجار في مستودع للذخيرة في فربتيتشي في شرق البلاد عام 2014 أسفر عن مقتل شخصين.

كذلك أعلنت بولندا، الخميس الماضي، أنها طردت ثلاثة دبلوماسيين روس متهمين بارتكاب “أعمال عدائية”، بعدما اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة في إطار الرد على سلسلة من الأحداث التي ألقي باللوم فيها على موسكو.