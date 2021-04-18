روسيا تسجل 8632 إصابة جديدة بكورونا و389 حالة وفاة

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أعلنت روسيا تسجيل 8632 إصابة جديدة بفيروس كورونا و389 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت السلطات الصحية في تقريرها اليومي إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد ارتفع إلى أربعة ملايين و702 ألف و101 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 105 آلاف و 582 حالة وفاة.

وأشارت إلى تماثل 7391 شخصا ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و326 ألفا 780 شخصا.

وسجلت السلطات الصحية الروسية تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة في مختلف الأقاليم.