"صحة دبي" تستضيف الإختبار السريري لطب الأسرة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

استضافت هيئة الصحة بدبي - ممثلة بإدارة التعليم الطبي والأبحاث - الإمتحان السريري النهائي لشهادة اختصاص طب الأسرة التابع للمجلس العربي للإختصاصات الصحية بمشاركة 40 طبيبا من داخل الدولة من أصل 322 طبيبا من أطباء الإقامة المسجلين في شهادة اختصاص طب الأسرة تم توزيعهم على 10 مراكز للإمتحانات على مستوى الوطن العربي .



وقالت الدكتورة وديعة محمد شريف مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي رئيسة المجلس العلمي لطب الأسرة التابع للمجلس العربي للإختصاصات الصحية إن الامتحان الذي عقدته الهيئة بمستشفى دبي ضم دفعتين متتاليتين لعامي 2019 و 2020 بمجموع 40 متقدما للامتحان بينهم 38 مواطنا .

وأضافت أن الإمتحان يشرف عليه 15 ممتحنا خارجيا من مختلف الدول العربية ومنها البحرين والسعودية وقطر ولبنان مصر والأردن كما شارك أطباء من دولة الامارات في الإشراف على مراكز الإمتحانات في الدول العربية الأخرى مثل عمان والسعودية والعراق والبحرين .

وأشادت الدكتورة وديعة شريف بالجهود التي قدمتها طواقم مستشفى دبي لإنجاح هذا الامتحان الذي عقد ولأول مرة بصورة افتراضية وذلك تماشيا مع ظروف جائحة "كورونا" واتباع الإحترازات وللحفاظ على سلامة الجميع ..معربة عن شكرها لمسؤولي وطاقم مستشفى دبي لدعمهم الكبير لتسهيل عقد هذا الإمتحان بالطريقة المثلى التي تعكس تفوق دبي وقدرتها على الإستجابة والتعاطي مع مختلف الظروف التي فرضتها الجائحة .