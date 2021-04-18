شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاظمي»: نجحنا بفرض آليات زمنية لانسحاب قوات التحالف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، النجاح في فرض آليات قانونية وزمنية لانسحاب قوات التحالف الدولي، بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر جاهزية.

وقال الكاظمي، في بيان للمكتب الإعلامي، خلال مأدبة إفطار حضرها عدد من قادة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية، قائلاً: "أرحب بأبطال العراق، قامات العراق، وأشعر بالسعادة والاعتزاز وأنا أجلس بين هذه الوجوه الطيبة وألمس فيها هيبة العراق، والأمانة على تاريخه وقيمه من خلالكم".

وأضاف الكاظمي: "إننا إزاء تحديات تاريخية، فالعراق يستعيد عافيته بفضل أبنائه وشبابه، وعلى عاتقنا جميعًا يقع واجب حماية العراق ومنع عودة العجلة الى الوراء، هذه مهمة وطنية يحملها كل عراقي شريف، وهي مهمتكم بالدرجة الأساس".

وتابع: "أن يستعيد العراق عافيته لا يعني أن التحديات قد انتهت، ولهذا علينا جميعا أن نكون أكثر حذرًا، وأن نفعّل مسؤوليتنا الوطنية لمواجهة كل الظروف والتهديدات مهما كانت مصادرها وأحجامها".