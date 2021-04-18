انت الان تتابع خبر مصر.. رئيس هيئة سكك الحديد يقدم استقالته بعد حادث 'طوخ' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نقل موقع "الشروق" المصري عن مصادر مطلعة أن أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير النقل كامل الوزير، وذلك خلال زيارته لموقع حادث القطار في طوخ.

