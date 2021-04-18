34 يتيما.. أكراد سوريا يسلمون روسيا أبناء مقاتلي داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم وفد روسي من الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، 34 طفلا فقدوا آباءهم المرتبطين بتنظيم داعش.

ومنذ إعلانهم في مارس/آذار 2019 القضاء على تنظيم داعش في سوريا، يطالب الأكراد بترحيل آلاف من زوجات وأبناء إرهابيين أجانب موجودين في مخيّمات مكتظة.



وسلم، الأحد، 34 طفلا إلى وفد روسي تتقدمه رئيسة مفوضية الطفل الروسية آنا كوزنتسوفا.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية "سلمت اليوم السيدة المفوضة 34 طفلا وطفلة من الجنسية الروسية، جميعهم أطفال يتامى من آباء وأمهات في صفوف داعش".

وأوضح المسؤول في الإدارة الخارجية فنر الكعيط، أن عمر الأطفال يتراوح بين 3 أعوام و14 عاما، مضيفا أن روسيا استلمت حتى الآن أكثر من 169 قاصرا.

وتابع في تصريح على هامش مؤتمر صحفي حول عملية التسليم، "هناك أطفال متبقون سيتم التعاون والقيام ببعض الإجراءات لتسليمهم على دفعات في مستقبل قريب" إلى روسيا.

وروسيا من بين أولى القوى الأجنبية التي بدأت تنظيم عمليات ترحيل لمواطنيها من سوريا والعراق.

تتردّد غالببة الدول، لا سيما الأوروبية في الاستجابة لدعوة الأكراد، وقد رحّل بعضها مثل فرنسا عددا محدودا من الأطفال بينهم أيتام.



تحدثت الأمم المتحدة في تقرير نشر في فبراير/شباط عن "حالات تطرف وتدريب وجمع تبرعات" في مخيّم الهول، وأشارت إلى أن نحو 10 آلاف امرأة وطفل أجانب يعيشون في خيام في منطقة خاصة ملحقة بالمخيّم.

وأضاف التقرير الأممي أنه "سيتم تلقين بعض القصّر وتجهيزهم ليصيروا مستقبلا مقاتلين" في تنظيم الدولة الإسلامية.

بدأت الحرب في سوريا العام 2011 وتعقّدت بمرور الأعوام مع ضلوع قوى أجنبيّة وتزايد عدد الجماعات المسلحة والإرهابية. وأوقع النزاع أكثر من 388 ألف قتيل.