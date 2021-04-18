العراق: 5 جرحى جراء سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية تضم متعاقدين أمريكيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سقطت 5 صواريخ مساء الأحد على قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية، استهدف اثنان منها على الأقلّ منشآت شركات أمريكية. وأفاد مصد أمني عن إصابة خمسة أشخاص بجروح هم ثلاثة عسكريين عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان.

أفاد مصدر أمني الأحد عن استهداف قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد بخمسة صواريخ، سقط اثنان منها على الأقلّ على منشآت شركات أمريكية.

وفي وقت لاحق، أعلن عن إصابة خمسة أشخاص بجروح. فقد أوضح مسؤولون أن الصاروخين سقطا على منام ومطعم تابعين لشركة "ساليبورت" الأميركية، ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى هم ثلاثة عسكريين عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان.

وتتمركز في قاعدة بلد طائرات من نوع أف-16 يهتمّ بصيانتها عدد من الشركات التي يعمل بها عراقيون وأجانب في المكان، سقط منهم عراقي جريحاً خلال هجوم مماثل على القاعدة في 21 شباط/فبراير.

ولم تتبن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن بحسب مسؤولين عراقيين فإن جماعات مسلحة مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن حوادث مماثلة فيما مضى.