شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحطم طائرة مروحية ومقتل قائدها جنوب روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تحطمت طائرة مروحية روسية " هليكوبتر" من طراز "مي-2" عند هبوطها هبوطا حادا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا.



وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية في بيان له أن الحادث الذي وقع بالقرب من الطريق الرابط بين مدينتي كراسنودار ونوفوروسيسك، جنوبي روسيا ، أسفرعن مقتل قائد المروحية أثناء قيام الطائرة بأعمال رش المبيدات على حقول المنطقة.

وأضاف البيان أن من بين فرضيات الحادث عطل فني أدى إلى تحطم المروحية جراء اصطدامها العنيف بالأرض عند هبوطها.