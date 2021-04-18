شكرا لقرائتكم خبر 27 طنا من السلال الغذائية الرمضانية السعودية لمأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 27 طنا و713 كجم من السلال الغذائية للأسر النازحة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1.554 فردا، في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية خلال الشهر المبارك.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان، حيث وزع 1,176 سلة غذائية رمضانية في منطقتي سيبي وقلات بإقليم بلوشستان، استفاد منها 7,056 فردا، كما وزع ثلاثة أطنان من السلال الغدائية على الأسر الأكثر احتياجا في مقاطعة الميناء بالجمهورية الموريتانية الإسلامية، استفاد منها 234 فردا.

وسلم المركز 1,000 سلة غدائية رمضانية في منطقة كترمايا في جبل لبنان، استفاد منها 5,000 فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.