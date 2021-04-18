الحوثيون يعترفون بمصرع العشرات في تعز ومأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بتشييع 26 من عناصرها، بينهم قيادات ميدانية بارزة في صنعاء وتعز، ممن لقوا مصرعهم في جبهات القتال، وأكدت وسائل الإعلام الحوثية على أن القتلى يحملون رتبا عسكرية مختلفة.

ويواجه الحوثيون صعوبة بحشد مقاتلين من قبائل أخرى في طوق صنعاء بعد أن خسرت المئات من أبنائها في جبهات القتال مع الحوثيين.

وتشهد جبهتا المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب معارك عنيفة ومستمرة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مجموعة من العناصر الإرهابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد، حيث باشروها بالنيران وأوقفوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف «إن مدفعية الجيش الوطني أخمدت مرابض مدفعية العدو في الجبهة ذاتها، واستهدفت مواقع متفرقة للميليشيات وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد، وبالتزامن دمّر طيران التحالف عربة مدرعة وتعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات للميليشيات في مواقع متفرقة، وأسفرت جميعها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات».

وفي جبهة الساحل لقي نحو 8 حوثيين مصرعهم وجرح آخرون بنيران القوات المشتركة، داخل ثلاثة خنادق مستحدثة جنوب الحديدة غربي اليمن، وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، «إن وحدات الاستطلاع رصدت محاولة تسلل للميليشيات التابعة لإيران في خنادق مستحدثة شمال غرب مدينة حيس جهة الحدود الإدارية مع مديرية الجراحي، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح». مؤكدا دفن نحو 8 من مسلحي الحوثيين داخل الخنادق المستهدفة وجرح عدد آخر بقصف مركز من مدفعية القوات المشتركة.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن ميليشيات الحوثي، لا تهتم بالبيانات ولا بالمواثيق الدولية، وذلك في أعقاب صدور بيان مجلس الأمن الدولي، وساد شعور بالإحباط من الموقف الدولي المتساهل تجاه الميليشيات التي تواصل التصعيد العسكري على مأرب، بينما تتركز الضغوط الدولية على الحكومة لاستخلاص مزيد من التنازلات.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، «إن الحوثيين سيظلون يشكلون تهديدا للاستقرار في اليمن وفي المنطقة العربية». ‏وطالب البيان بموقف دولي صارم لردع ميليشيات الحوثي والتصدي لداعميها.

وأدان أعضاء مجلس الأمن التصعيد المستمر في مأرب، وأشاروا إلى أنه يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعرض أكثر من مليون نازح داخليا لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية في وقت يتحد المجتمع الدولي بشكل متزايد لإنهاء النزاع.

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