الجامعة العربية تحذر من خطورة أوضاع الأسرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون بمن فيهم المرضى والنساء والأطفال، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، إن الأحوال الصحية والنفسية للأسرى تزداد ترديا بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات العنصرية بحقهم، في تجاهل تام لتحذيرات المنظمات الدولية المعنية، وعدم توفير الظروف الصحية الملائمة لهم داخل المعتقلات وأدوات الحماية الضرورية لمنع تفشي كورونا.

وأكد تضامن الجامعة العربية لنضال الشعب الفلسطيني، ومطالبة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الوفاء بإلتزماتهم.