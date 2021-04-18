الجامعة العربية تحذر من خطورة أوضاع الأسرى

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وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، إن الأحوال الصحية والنفسية للأسرى تزداد ترديا بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات العنصرية بحقهم، في تجاهل تام لتحذيرات المنظمات الدولية المعنية، وعدم توفير الظروف الصحية الملائمة لهم داخل المعتقلات وأدوات الحماية الضرورية لمنع تفشي كورونا.
وأكد تضامن الجامعة العربية لنضال الشعب الفلسطيني، ومطالبة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الوفاء بإلتزماتهم.
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