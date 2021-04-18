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الجامعة العربية تحذر من خطورة أوضاع الأسرى

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون بمن فيهم المرضى والنساء والأطفال، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، إن الأحوال الصحية والنفسية للأسرى تزداد ترديا بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات العنصرية بحقهم، في تجاهل تام لتحذيرات المنظمات الدولية المعنية، وعدم توفير الظروف الصحية الملائمة لهم داخل المعتقلات وأدوات الحماية الضرورية لمنع تفشي .

وأكد تضامن الجامعة العربية لنضال الشعب الفلسطيني، ومطالبة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الوفاء بإلتزماتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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