شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني هجوم خلال يومين..ثلاثة قتلى في إطلاق نار بتكساس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قتل ثلاثة أفراد على الأقل، الأحد، في إطلاق رصاص في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، في ثاني حادث من نوعه يهز الولايات المتحدة خلال يومين.

وأكدت الشرطة الأمريكية العثور على ثلاثة ضحايا بطلقات نارية، وأعلن عن وفاتهم في مكان الحادث. في وقت تواصل السلطات مطاردة المهاجم.

ويأتي الهجوم عقب مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، في إطلاق نار جماعي في مدينة إنديانابوليس، قبل أن ينتحر المهاجم.