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في ثاني هجوم خلال يومين..ثلاثة قتلى في إطلاق نار بتكساس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قتل ثلاثة أفراد على الأقل، الأحد، في إطلاق رصاص في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، في ثاني حادث من نوعه يهز الولايات المتحدة خلال يومين.

وأكدت الشرطة الأمريكية العثور على ثلاثة ضحايا بطلقات نارية، وأعلن عن وفاتهم في مكان الحادث. في وقت تواصل السلطات مطاردة المهاجم.

ويأتي الهجوم عقب مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، في إطلاق نار جماعي في مدينة إنديانابوليس، قبل أن ينتحر المهاجم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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