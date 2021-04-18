شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» و«الفرسان» يتصارعان على كأس شباب اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أجرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد تعديلات على برمجة المباريات المتبقية في الموسم التي ستلعب خلال الشهر الفضيل لتبدأ في العاشرة مساء بدلاً عن التاسعة والنصف.

وعلى خط متصل يسدل الستار اليوم الاثنين على كأس الامارات لفئة الشباب، وتجمع مباراة مسك الختام بين الشارقة وشباب الأهلي، وتقرر أن تكون في ضيافة نادي المدام. وحول هذه الاستضافة، أكد عبد الله مطر الكتبي أمين سر عام نادي المدام اكتمال جاهزية صالة نادي المدام لاستقبال ناديي الشارقة وشباب الأهلي، وأعرب عن ترحيب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بوفود قلعتي «الملك» و«الفرسان» في دارهم.

وهنأ نادي الشارقة بالتتويج ببطولة دوري أقوياء اليد بالعلامة الكاملة، كما هنأه بكأس السلة، وتوجه بالشكر إلى اتحاد كرة اليد برئاسة نبيل عاشور على اختيار صالة نادي المدام لاستضافة نهائي كأس الشباب.