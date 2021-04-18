شكرا لقرائتكم خبر عن برفقة كلابها.. ظهور ملكة بريطانيا للمرة الأولى بعد وفاة زوجها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شوهدت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، الأحد، للمرة الأولى منذ جنازة الأمير فيليب؛ حيث غادرت من منزلها في قلعة وندسور في سيارة جاكوار خضراء.

وكانت الملكة البالغة من العمر 94 عاماً ترتدي وشاحاً زهرياً على شعرها، وترافقها كلابها الخاصة، خلال قيادتها سيارتها في الممر الطويل خارج القلعة إلى حوزة وندسور، وفق ما نشرته «ديلي ميل» البريطانية.

وقضت الملكة الكثير من وقتها في وندسور مع الأمير الراحل فيليب منذ بداية الجائحة. وبحسب مصادر ملكية، ستلعب سيدة الانتظار سوزان هاسي، دوراً رئيسياً في دعم الملكة، بعدما فقدت شريك حياتها، عن عمر يناهز 99 عاماً.

واضطرت الملكة إليزابيث الثانية إلى حضور جنازة زوجها، وحيدة في كنيسة القديس جورج؛ حيث فرضت على المعزين الذين قلص عددهم إلى 30 فرداً، قواعد صارمة، بسبب الحالة الصحية.