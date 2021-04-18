شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد يقلص الفارق مع سيتي إلى 8 نقاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلّص مانشستر يونايتد الفارق بينه وبين «جاره» سيتي المتصدر إلى 8 نقاط، بعد فوزه الأحد على ضيفه بيرنلي 3-1 بفضل ثنائية لمهاجمه مايسون غرينوود، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى الرغم من إدراك رجال المدرب النرويجي اولي غونار سولشاير صعوبة مهمة انتزاع اللقب الغالي من «الجار»، إلا أنه شدد الخناق عليه قبل 6 مراحل من النهاية بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة.

وهو الفوز الخامس توالياً لفريق «الشياطين الحمر» في الدوري، وقد حقق هذا الإنجاز للمرة الأولى منذ يناير 2019.

وافتتح غرينوود التسجيل في الدقيقة 48 من الشوط الثاني على ملعب «أولد ترافورد»، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عبر جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 50.

وأضاف غرينوود الثاني في الدقيقة 84، متساوياً كأفضل هداف شاب في سن الـ 19 عاماً في الـ «بريميرليغ» مع أسطورة النادي واين روني مع 15 هدفاً لكل منهما.

واختتم الأروغوياني إدينسون كافاني مهرجان التهديف بتسجيله الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وباتت الكرة حالياً في ملعب سيتي الذي يحل ضيفاً على أستون فيلا في مباراة حذرة الأربعاء المقبل، ولاستعادة توازنه بعد خسارته في نصف نهائي الكأس أمام تشيلسي صفر-1.

وفي «ديربي» لندن، فرض أرسنال تعادلاً قاتلاً على ضيفه فولهام 1-1 المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (الثانية فعلياً).

ولم يصب هذا التعادل في مصلحة أي من الفريقين، حيث يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 46 نقطة، وابتعد أكثر عن المراكز الأوروبية، حيث لم يعد أمامه سوى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، لإنقاذ موسمه والعودة إلى المسابقة الأم دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، في حال فاز بالأولى.

أما فولهام فبات يتأخر بفارق 6 نقاط عن بيرنلي (33) صاحب المركز 17، آخر المراتب المنقذة من الهبوط.

كما دخل أرسنال اللقاء وفي جعبته 6 انتصارات متتالية على نادي جنوب لندن، حيث يعود آخر انتصار لفولهام على نادي شمال لندن في الدوري إلى 2 يناير 2012 بنتيجة 2-1.

وخاض مدرب فولهام سكوت باركر مباراته الـ100 مع فريقه منذ وصوله إلى دكة البدلاء في عام 2019، علماً بأن فولهام لم يفز على أرسنال سوى 3 مرات في مبارياته الـ 30 الأخيرة وجميعها تحققت على أرضه، علماً بأن الفوز على ملعب الإمارات في لندن كان سيكون الأول في تاريخه.

واعتقد فولهام أنه حصد النقاط الثلاث المهمة جداً في صراعه للبقاء في النخبة، عندما افتتح مهاجمه النيجيري - الإنجليزي جوش ماجا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 59، بعد خطأ من مدافع أرسنال البرازيلي غابريال ماغاليس على الغابوني ماريو ليمينا دفع حكم اللقاء إلى الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» حول شك بحالة تسلل.

غير أن فريق «المدفعجية» أدرك التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بفضل البديل إدوارد نكيتيا الذي استفاد من ركلة ركنية وتسديدة من الإسباني دانيال سيبايوس، تابعها الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، لتصل إلى المهاجم الإنجليزي الذي حولها في الشباك الخالية (90+7).