شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتنسيقية الأحزاب: أكياس الدم بمستشفى بنها كافية للتعامل مع مصابى قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج إكسترا نيوز: آخر معلومة جاءت لنا من مستشفى بنها أن هناك اكتفاء كبير من أكياس الدم للتعامل مع مصابى حادث طوخ، وقد لا نحتاج لأكثر من هذا خلال الفترة المقبلة، متابعا: المصريون فى وقت الشدة موجودين.
وذكر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن شباب جامعة بنها في أقل من دقائق كانوا متواجدين للتبرع بالدم، حيث كانوا أسرع وتسارعوا على التبرع بالدماء، لافتا إلى أن هناك ضرورة لإجراءات إصلاحية طويلة المدى، ليس طبيعى أن يتكرر 3 مرات نفس الحادث، ويكون هذا نتيجة ظروف فنية ولا نريد استباق الأحداث.
وفى وقت سابق، وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى القاهرة برفقة 3 من مصابى حادث تصادم قطارى سوهاج، لتلقى الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، وفق بيان، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم 21 و29 و33 عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة فى أماكن متفرقة فى الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.