شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتنسيقية الأحزاب: أكياس الدم بمستشفى بنها كافية للتعامل مع مصابى قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العناية الإلهية لها دور كبير في إنقاذ الركاب في حادث تصادم قطار طوخ، موضحا أن الحادث أظهر التكاتف الجماهيرى والتعاطف الشعبى في إنقاذ المصابين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج إكسترا نيوز: آخر معلومة جاءت لنا من مستشفى بنها أن هناك اكتفاء كبير من أكياس الدم للتعامل مع مصابى حادث طوخ، وقد لا نحتاج لأكثر من هذا خلال الفترة المقبلة، متابعا: المصريون فى وقت الشدة موجودين.

وذكر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن شباب جامعة بنها في أقل من دقائق كانوا متواجدين للتبرع بالدم، حيث كانوا أسرع وتسارعوا على التبرع بالدماء، لافتا إلى أن هناك ضرورة لإجراءات إصلاحية طويلة المدى، ليس طبيعى أن يتكرر 3 مرات نفس الحادث، ويكون هذا نتيجة ظروف فنية ولا نريد استباق الأحداث.