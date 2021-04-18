شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة إدراج معلومات غير صحيحة بالبيان الجمركى وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر قانون الجمرك الصادر برقم 207 لسنة 2020 غرامة قدرها 10 آلاف جنيه حال إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع أو فى حالة عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع .

وجاء نص المادة رقم 72 من قانون الجمارك كما يلى:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :